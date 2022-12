Covid-19 : le dépistage des voyageurs venant de Chine jugé «injustifié» par le Centre européen de contrôle des maladies

Le centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a jugé «injustifié» le dépistage obligatoire du Covid-19 chez les voyageurs en provenance de Chine, malgré les taux très élevés de contaminations dans le pays d’Asie.

L’épidémie de Covid-19 explose en Chine, mais pas de quoi instaurer de restrictions au niveau de l’Union européenne. Ce jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a jugé «injustifié» le dépistage obligatoire contre le coronavirus des voyageurs venant de Chine qui entrent sur le territoire européen.

Les pays de l'UE «ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés» et les «variants circulant en Chine circulent déjà dans l'UE», a affirmé l'ECDC dans un communiqué, indiquant qu’une telle mesure n’était donc pas nécessaire dans l’ensemble de l’Union. L’organisme a ajouté que les «infections potentielles» qui peuvent être importées en Europe sont «plutôt faibles» et que les systèmes de santé européen «sont capables de gérer la maladie».

Cet avis a été rendu alors que la Commission européenne a organisé une réunion ce jeudi pour discuter des possibles mesures à mettre en place au niveau de l’Union et des États membres.

Plusieurs pays ont par ailleurs déjà mis en place des mesures de restrictions pour les voyageurs venant de Chine, notamment l’Italie, qui impose désormais des tests obligatoires, tout comme les États-Unis ou encore le Japon. En France, le gouvernement a annoncé suivre de près la situation épidémique en Chine, mais a indiqué qu’il ne prendra des mesures de restriction qu’en concertation avec les autres pays européens, «comme la France l’a toujours fait depuis le début de la crise sanitaire».

La fin de la politique «Zéro Covid» en Chine, instaurée depuis le début de la pandémie, a généré une explosion des cas de contamination en raison de la faible couverture vaccinale de la population. Le relâchement des restrictions sanitaires fait donc craindre que le virus, et surtout de nouveaux variants, voyagent et s’exportent autour du globe.