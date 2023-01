Grippe : l'épidémie recule en France, un rebond n'est pas à exclure

Alors que toutes les régions de métropole et la majeure partie de l’Outre-mer sont touchées par une grippe précoce cette année, les indicateurs ont commencé à ralentir la semaine dernière.

Malgré une circulation toujours «élevée», les indicateurs de la grippe ont reculé en semaine 52, soit du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Selon le rapport hebdomadaire de Santé publique France, publié ce mercredi 4 janvier, cette baisse est constatée essentiellement en médecine de ville et aux urgences.

En effet, l’agence nationale de santé publique a fait savoir que le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal s’élevait, la semaine dernière, à 14.072 contre 19.242 en semaine 51, soit une diminution de 27% sur sept jours. Du côté des consultations SOS Médecins, celles relatives à des syndromes grippaux ont diminué atteignant 18% contre 25,4% une semaine auparavant.

Toutefois, et malgré le recul de l’épidémie, les hospitalisations ont, elles, progressé «particulièrement chez les 65 ans et plus». «A l’hôpital, le nombre de passages aux urgences était en diminution excepté chez les 65 ans et plus (+10%). Le nombre d’hospitalisations après passage était globalement en légère hausse (+3%), mais cette augmentation était portée par les 65 ans et plus (+18%)», a noté Santé publique France.

Autre donnée alarmante, il s’agit du nombre de décès. Ce dernier a également augmenté. Entre le 26 décembre et le 1er janvier, la France a enregistré 261 décès liés à la grippe. Depuis le début de l’épidémie, 554 décès ont été déclarés en métropole par certificat électronique «avec une mention de grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès».

Les DROM en phase épidémique, un rebond à prévoir en métropole

«En semaine 52, la part de la grippe parmi l’ensemble des décès certifiés électroniquement était de 4,5% tous âges confondus, plus élevée chez les 65 ans ou plus (4,6%), les 15-64 ans (4,2%) et les moins de 15 ans (2,1%)», a précisé Santé publique France ajoutant que «l’ensemble des départements et régions d'Outre-mer (DROM) est actuellement en phase épidémique de grippe excepté Saint-Martin passé cette semaine en phase pré-épidémique et Saint-Barthélemy où les indicateurs demeuraient à leur niveau de base».

Pour expliquer cette baisse des indicateurs, l'agence nationale de santé publique a estimé que «les congés de fin d’année favorisent généralement la diminution de la circulation de la grippe». Cependant, Santé publique France a fait savoir qu’un «rebond peut être observé après la rentrée, incitant au maintien de la plus grande vigilance au cours des prochaines semaines».

«Il est essentiel que les personnes à risque se protègent en ayant recours à la vaccination contre la grippe saisonnière et la Covid-19», a conseillé SpF.

«En complément de cette vaccination, l’adoption systématique par tous des gestes barrières reste un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications en limitant le risque de transmission de ces virus à l’entourage notamment les personnes à risques de forme grave de grippe», a-t-il ajouté.