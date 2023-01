Rappel de saumon fumé pour cause de Listeria : voici les lots concernés

Du saumon fumé vendu dans les grandes surfaces Casino fait l’objet d’un rappel de produits par les autorités sanitaires pour un risque de présence de Listeria.

Le saumon fumé élevé en Norvège vendu dans les enseignes Casino ne doit pas être consommé. Un rappel de produits vient d’être lancé pour les barquettes de 650 grammes et vendu sous la marque distributeur. Selon le site Rappel Conso, ces barquettes de 16 à 18 tranches (650 g) ont été commercialisées entre le 17 décembre 2022 et le 5 janvier 2023.

#RappelProduit



Saumon fumé élevé en Norvège 650g Casino - CASINO





Risques : Listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose)





Motif : Présence éventuelle de Listeria monocytogeneshttps://t.co/f8QMktsKmZ pic.twitter.com/GRNanDErGh — RappelConso (@RappelConso) January 5, 2023

Le lot faisant l’objet d’un rappel porte le numéro 72347090 et sa date limite de consommation (DLC) est fixée au 10 janvier 2023 ou 13 janvier 2023.

Un temps d'incubation allant jusqu'à huit semaines

A la suite d’un contrôle, la présence de Listeria monocytogenes a été détectée. Ces bactéries sont réputées dangereuses pour la santé.

Les personnes qui auraient consommé le produit en question et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes.

Les autorités sanitaires rappellent que le temps d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines en cas d’intoxication à la listériose.

Les clients ayant acheté ce produit peuvent détruire le produit ou le rapporter en magasin et obtenir un remboursement jusqu’au 20 janvier, date de fin de la procédure de rappel. Le service consommateur de Casino est joignable au 0800.133.016.