Covid-19 en Chine : 90 % d'infectés dans la seule province du Henan

Quelque 88,5 millions de personnes contaminées au total. Dans la province du Henan en Chine, l’une des provinces les plus peuplées du pays, 90 % des habitants ont été contaminés par le coronavirus, selon un décompté arrêté au 9 janvier, ont annoncé les autorités sanitaires régionales. Le pays tout entier connait un fort regain des contaminations depuis la levée des restrictions.

Avec une population de plus de 99 millions d'habitants (recensement 2020), soit 7 % de la population totale de la Chine continentale, le Henan est la troisième province la plus peuplée du pays après le Guangdong et le Shandong.

Cette nouvelle vague intervient après trois ans de restrictions et de confinements qualifiés de «draconiens» par la communauté internationale. La Chine avait d’ailleurs décidé de lever ces mesures le mois dernier, à la suite d'un soulèvement historique de la population.

Le nombre de malades a connu dans la foulée une croissance exponentielle, tandis que le système de santé se retrouve submergé de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l'afflux de corps.

Un Nouvel An lunaire qui inquiète

A la date du 6 janvier, 89 % de la population du Henan avait été contaminée, déjà, selon les dires du responsable des autorités sanitaires locales, Kan Quancheng.

Au total, selon ce pourcentage, cela représentait déjà plus de 88 millions de personnes qui auraient contracté le virus, soit plus que la France tout entière.

Ces chiffres inquiètent d'autant plus les autorités d’autant plus que le Nouvel an lunaire du 22 janvier risque de provoquer une nouvelle vague de contaminations dans la région, au moment où des millions de Chinois des villes regagnent les zones rurales pour se réunir en famille.

A l'approche des célébrations, plus de 34 millions de trajets avaient été enregistrés samedi au premier jour de la plus grande migration de l'année en Chine, selon des chiffres officiels. La Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, n'a enregistré officiellement depuis la levée des restrictions sanitaires en décembre que 30 décès dus au Covid-19, malgré une vague de contaminations sans précédent dans le pays.

En dépit du rebond épidémique, le pays a levé dimanche dernier l'obligation de quarantaine à l'arrivée sur son territoire depuis l'étranger. Un test PCR est cependant toujours exigé et les visas touristiques restent suspendus depuis bientôt trois ans.