«Epidémie du dragon jaune» : quelle est cette maladie qui menace l'agriculture ?

Des chercheurs mettent en garde l’Europe ce lundi 9 janvier, face aux risques d'une épidémie du «dragon jaune». Cette maladie décime déjà les cultures d’agrumes en Chine et aux Etats-Unis.

Un «risque majeur». Ce lundi 9 janvier, dans la revue Frontiers, des chercheurs ont alerté l’Europe concernant une possible arrivée sur le continent de l’épidémie du «dragon jaune», qui décime actuellement les cultures d’agrumes en Chine, mais aussi aux Etats-Unis.

Si certains facteurs sont réunis, à savoir la présence combinée d’un insecte et d’une bactérie asiatique dévastatrice pour les agrumes, l’Europe pourrait ainsi connaître une forte «épidémie de dragon jaune», d’après les chercheurs.

Nommée Huanglongbing (HLB), cette maladie est la plus meurtrière pour les agrumes dans le monde, d’après le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Une situation inquiétante

Si cette maladie décime les cultures des grands producteurs comme la Chine et les Etats-Unis depuis les années 2000, des chercheurs ont découvert il y a cinq ans la présence en Espagne et au Portugal du psylle africain Trioza erytreae, un insecte capable de transmettre le HLB.

A cela vient s’ajouter une bactérie asiatique nommée CLas, étant celle «qui fait le plus de dégâts, entraînant une mort très rapide des arbres», a souligné auprès de l'AFP Bernard Reynaud, auteur principal de l'étude et directeur d'une unité de recherche Cirad/Université de la Réunion.

Une situation d’autant plus inquiétante que les chercheurs pensaient jusque-là que la maladie ne pouvait se propager qu’avec l’aide du psylle asiatique, le Diaphorina citri, d’une famille différente du psylle africain, tandis que les deux sont viables.

Les chances de faire propager la maladie dans les cultures d’agrumes sont donc multiples, et augmentent la possibilité de sa diffusion rapide : «si la maladie asiatique rentrait (en Europe), on risquerait une pandémie importante», a prévenu Bernard Reynaud, déplorant des moyens de lutte inadaptés. D'autant que la bactérie CLas a été récemment repérée en Ethiopie et au Kenya, proches du bassin méditerranéen.

Pour tenter de limiter la maladie pour le moment, les chercheurs ont préconisé une surveillance accrue des importations de végétaux, émettant l’idée du contrôle et de la quarantaine des produits en cas de suspicion.