Cancer du testicule : ces 4 signes qui doivent vous alerter

Le cancer du testicule touche majoritairement des hommes jeunes, âgés entre 15 et 35 ans. Mais quand il est diagnostiqué tôt, il a un excellent taux de guérison. Voici les principaux signes qui doivent vous alerter.

Une masse dans la glande

L’un des meilleurs moyens de détecter une tumeur testiculaire reste la palpation. La découverte d’une petite masse dure au niveau de la glande, le plus souvent indolore, peut révéler la présence d’un cancer. Toutefois, un examen est nécessaire pour infirmer ou confirmer le diagnostic.

Des troubles de la fertilité

Ce cancer peut entraîner des troubles de la fertilité. Certains patients découvrent qu’ils souffrent de ce type de cancer en cas de difficultés à concevoir un bébé et à la suite d’un bilan de fertilité. Dans la majorité des cas, la fertilité redeviendra normale à l'issue des traitements.

Une lourdeur dans le scrotum

Plus rarement, une sensation de lourdeur dans le scrotum (qu’on appelle de manière familière les «bourses»), sac de peau entourant et protégeant les testicules, peut se faire ressentir. Si vous constatez une telle gêne, il faut consulter rapidement un spécialiste qui vous prescrira des examens d'imagerie médicale.

Des maux de dos

Des douleurs abdominales et/ou dorsales liées à des ganglions lymphatiques enflés peuvent également se manifester. Ce type de symptômes apparaît le plus souvent au stade 2 de la maladie, dont on ignore, à ce jour, les causes exactes. Ces maux peuvent s’accompagner d’une grosse fatigue et d’une perte de poids.