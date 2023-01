Covid-19 : port du masque, durée d’isolement, traitements… L’OMS publie ses nouvelles directives

Pour se prémunir de la vague épidémique de Covid-19 venue de Chine, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a dévoilé vendredi 13 janvier ses nouvelles directives liées au port du masque, à la durée d’isolement et aux traitements efficaces contre le virus.

Today WHO has published updated #COVID19 guidelines on:



mask wearing in community settings



treatments



clinical management





