Sport : prendre des protéines en poudre est-il dangereux pour la santé ?

De nombreux sportifs consomment des compléments protéinés en poudre pour gagner en masse musculaire, qu'on surnomme également «prot» ou «whey» dans le milieu de la musculation. Mais leurs effets sont-ils vraiment sans danger pour la santé ?

Cette poudre blanche est mélangée à de l'eau ou du lait dans un shaker, et les sportifs la consomment avant et/ou après une séance de muscu.

Concrètement, la «whey» provient généralement du petit-lait que l’on a déshydraté et duquel on a extrait les glucides et les lipides. Elle peut aussi provenir de protéines animales ou végétales, plus adaptées à une personne intolérante au lactose. Aucune présence de produit toxique n’est à constater mais on peut y retrouver des édulcorants et autres suppléments qui peuvent être additionnés en fonction de la qualité du produit. La seule contre-indication est le dosage.

Une prise qui excède les 5 grammes par kilo pourrait causer des défaillances rénales et des troubles musculaires, raison pour laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) déconseille fortement aux personnes présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ou souffrant d’une cardiopathie ou d’une altération de la fonction rénale ou hépatique de consommer ces produits alimentaires. Les mélanges ou associations à des médicaments sont également pointés du doigt, tout comme les produits non conformes à la loi. Seuls ceux présentant la norme AFNOR NF V 94-001 (juillet 2012) sont tolérés, indique Doctissimo.

Les protéines dans l'alimentation

«Les protéines en poudre sont des aliments purs alors que les protéines normales alimentaires sont associées à des fibres, des vitamines, des oligoéléments... Donc il est important de penser avant tout à manger équilibré», estime, sur Passeport Santé, Catherine Solano, médecin généraliste.

Une alimentation normale fournit effectivement déjà toutes les protéines nécessaires, on les retrouve notamment dans la viande (blanche et rouge), les œufs, les poissons et fruits de mer, la charcuterie (de préférence maigre), le fromage et les produits laitiers, et côté végétarien, dans les légumineuses, telles que les haricots secs ou les lentilles, la spiruline, le soja, le seitan, les noix et autres graines (chanvre, courge, chia, lin), les pois-chiches, ou encore le quinoa.

L’Anses recommande d’en manger quotidiennement 0,8 g/kg de poids corporel : cela représente par exemple 60 g par jour pour une personne de 75 kg. Pour les sportifs, et en particulier les sportifs de force, l'apport recommandé peut être supérieur, de l’ordre de 1,5 à 2 g/kg, voire plus dans certains cas.