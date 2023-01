Ghréline : tout ce qu'il faut savoir sur «l'hormone de la faim»

Fabriquée principalement dans l’estomac, la ghréline est l’hormone responsable de la sensation de faim. Sécrétion, fonctionnement, régulation… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la ghréline.

Comment est-elle sécrétée ?

La ghréline est produite essentiellement dans l’estomac. De faibles quantités sont également sécrétées par l’hypophyse et l’hypothalamus dans le cerveau, l'intestin grêle, ainsi que dans le pancréas.

A quoi sert-elle ?

Contrairement à la leptine, l’hormone de la satiété, la ghréline permet de stimuler l’appétit. C’est elle qui signale à notre cerveau que notre organisme a besoin de carburant, et donc qu’il est temps de manger. Cette hormone de la faim est aussi impliquée dans le stockage des graisses et stimule la sécrétion de l'hormone de croissance.

Quand augmente-t-elle ?

Le taux de ghréline a tendance à augmenter après un régime restrictif, ce qui peut expliquer la potentielle prise de poids après celui-ci. Par ailleurs, la ghréline peut également augmenter en cas de privation de sommeil. C’est pourquoi après une courte nuit on a souvent envie de grignoter et de manger davantage, surtout des aliments sucrés et gras.

Que faire pour réguler son taux de ghréline ?

Pour réguler son taux de ghréline, il est donc conseillé d’avoir un sommeil de bonne qualité et de pratiquer une activité physique. Le fait de respecter ses besoins énergiques en maintenant son poids d'équilibre permet également d’avoir un taux stable. Soyez simplement à l’écoute de vos besoins en respectant les signaux de faim et de satiété.