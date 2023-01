Padel : Voici le nombre de calories brulées lors d'un match

A mi-chemin entre le tennis et le squash, le padel est un sport très complet et accessible à tous qui permet de dépenser beaucoup de calories.

En plein essor en France depuis le début des années 2000, le padel, un mélange de squash et de tennis, est une activité sportive idéale quand on cherche à surveiller son poids.

Et pour cause, ce sport de raquette, qui se joue en double sur un court encadré de murs et de grillages, stimule tous les muscles du corps, et c'est l'un des sports les plus brûleurs de calories.

Plus précisément, une session d’une heure permet d’éliminer jusqu’à 600 calories, en sachant qu’un match de padel dure environ 90 minutes.

Dans ces conditions, le nombre de calories dépensées peut ainsi grimper jusqu’à 1000. A noter que la dépense énergétique varie en fonction du poids du joueur et de l’intensité de la séance.

Autre avantage de ce sport ludique : il améliore la coordination, l’équilibre, les réflexes, la souplesse, et renforce la posture.