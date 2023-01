Cancer du colon : ces 4 signes qui doivent vous alerter

Le cancer du côlon, ou colorectal, fait partie des cancers les plus fréquents et constitue la deuxième cause de décès par cancer en France. Voici les signes qui doivent vous inciter à consulter un spécialiste.

Des troubles du transit

Tumeur maligne de la paroi interne du côlon ou du rectum, le cancer du côlon se manifeste le plus souvent par des troubles du transit intestinal, comme une constipation soudaine et brutale, ou une diarrhée prolongée.

Des gènes abdominales persistantes

Ce cancer peut d’autre part entraîner des gênes abdominales. Parmi elles, des ballonnements, des crampes, et des douleurs au niveau de l’abdomen qui peuvent persister plusieurs semaines.

Du sang dans les selles

Autre signe qui doit vous alerter : la présence de sang dans les selles. En effet, les polypes colorectaux peuvent provoquer des petits saignements par le rectum. En sachant que ces derniers peuvent être difficiles à détecter à l'œil nu.

Une perte de poids inexpliquée

Enfin, il faut savoir que le cancer du côlon a tendance à diminuer l’appétit et à provoquer une perte de poids. En cas d’amaigrissement rapide et involontaire, il est préférable de consulter un gastro-entérologue.