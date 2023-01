Carence en magnésium : voici les 6 signes qui doivent vous alerter

Quand on manque de magnésium, un minéral essentiel que notre corps est incapable de fabriquer lui-même, plusieurs symptômes peuvent se manifester. Anxiété, crampes musculaires… Voici ceux qui doivent vous alerter.

des tressautements de paupières

Une carence en magnésium peut se manifester par des spasmes et des tremblements de la paupière. Pour augmenter vos apports, vous pouvez opter pour des compléments alimentaires, et boire des eaux riches en magnésium. Les oléagineux et les sardines à l’huile en sont également bien pourvus.

Des troubles du sommeil

Cela peut aussi causer des troubles du sommeil. Vos nuits sont trop courtes ? Vous avez des difficultés à vous endormir ? Et vous êtes fatigués au réveil ? Alors vous manquez peut-être de magnésium. Ce minéral joue un rôle essentiel sur le système nerveux et aide à réduire l'état de fatigue.

Des Crampes musculaires

Cet oligo-élément est impliqué dans plus de 300 processus. Et il est notamment nécessaire au bon fonctionnement des muscles. Ainsi, si vous souffrez régulièrement de crampes et d’une baisse de tonus musculaire, cela peut signifier que vous avez un déficit en magnésium.

Des troubles anxieux

Autre signe qui doit vous alerter : la nervosité. Une carence peut entraîner des troubles anxieux car le magnésium régule le fonctionnement du système nerveux. Si vous êtes particulièrement stressé et/ou hypersensible, le fait d’augmenter votre apport pourrait vous aider à retrouver un peu de sérénité.

Des Fourmillements et engourdissements

Des engourdissements et des fourmillements au niveau des bras et des jambes peuvent également apparaître. A noter qu'un bon apport en magnésium s’élève à 420 mg par jour pour un homme et à 360 mg pour une femme, et que les concentrations sanguines normales de magnésium se situent entre 0,7 à 1,1 mmol/L.

des Migraines

Il existe aussi un lien entre céphalées et carence en magnésium. Le magnésium peut aider à réduire la fréquence et l'intensité des migraines. Si vous présentez un ou plusieurs de ces signes, une cure est recommandée. En sachant qu’en France, environ 70% de la population a des apports insuffisants en magnésium.