Santé : tout savoir sur le chlorpyrifos, ce pesticide détecté dans du riz basmati nocif pour la santé des enfants

Des lots de riz basmati de la marque Taureau Ailé ont été rappelés à la consommation ce lundi 23 janvier en raison de la présence d’un pesticide interdit dans le produit. Le produit incriminé serait le chlorpyrifos, une substance active interdite depuis 2020 en Europe.

Un rappel de produit supplémentaire. Un pesticide interdit a été détecté dans des paquets de riz basmati complet de la marque Taureau Ailé. Depuis, ce produit fait l'objet d'un rappel massif en France

D'après nos confrères de Franceinfo, la substance serait le chlorpyrifos, un puissant insecticide interdit depuis 2020 en Europe.

#RappelProduit



Sélection Basmati COMPLET - Taureau Ailé





Risques : Dépassement des limites autorisées de pesticides





Motif : Présence avérée d’un pesticide interdit sur le lot et produit décrit ci-dessus.https://t.co/Ne7ptQxoS9 pic.twitter.com/1KdMafDd9m — RappelConso (@RappelConso) January 23, 2023

Et pour cause : ce produit est connu pour être particulièrement toxique pour le développement du cerveau des fœtus et des jeunes enfants, comme l'explique dans un avis l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et publié en août 2019. En effet, cette substance peut provoquer de graves retards mentaux chez les plus jeunes.

interdit en Europe depuis 2020

De plus, ce produit pourrait également jouer un rôle dans l’obésité car cette molécule ralentirait la combustion des calories dans les tissus adipeux bruns des souris, comme l'a démontré des chercheurs de l’Université de McMaster au Canada. Et d'après le site Science Daily, la réduction du nombre de calories brulées conduit le corps à stocker les calories supplémentaires.

Le chlorpyrifos est un insecticide employé dans le traitement des fruits et des légumes, et notamment des épinards. Ce produit est aujourd'hui interdit au Canada et dans l’Union européenne depuis avril 2020.

Lustucru, propriétaire de la marque Taureau Ailé, contacté par FranceInfo, a expliqué avoir mené ses propres contrôles sur le riz mis en cause. Des contre-analyses menées par des laboratoires accrédités qui ont démontré «l'absence de toute contamination». Toutefois,«en accord avec la DDPP [direction départementale de protection des populations], nous avons décidé de retirer du marché l'intégralité de ce lot de riz, conditionné et livré en mars 2022», a précisé le groupe.

A noter qu'en 2021, le magazine 60 Millions de consommateurs avait déjà révélé la présence de chlorpyrifos dans des paquets de la marque Taureau Ailé.