Voici 5 astuces efficaces pour développer sa mémoire

L’être humain disposerait de 100 milliards de neurones environ. Mais en perdrait une partie avec le temps, notamment après 40 ans. Si la quantité de neurones qui disparaît reste négligeable, la mémoire peut se travailler tout au long de la vie. Voici 5 actuces simples pour vous entraîner.

Opter pour le bon timing

Rien ne sert d’avaler un livre entier en une heure : mieux vaut réviser petit à petit, en étalant les sessions sur plusieurs jours… Et pas trop à la fois. Le tout, en vous écoutant : si vous avez une mémoire visuelle, par exemple, optez plutôt pour des fiches. Si elle est auditive, le dictaphone reste un incontournable.

De même, il est conseillé, en particulier aux jeunes, de se pencher sur les tâches intellectuelles le soir, avant de dormir. Le sommeil fixerait les souvenirs.

Adopter un mode de vie sain

En plus d’un temps de sommeil adapté à vos besoins, sachez que faire du sport est un excellent moyen de booster votre mémoire. Les hormones libérées par l’exercice physique seraient en effet efficaces pour stocker les souvenirs.

Si vous saturez, un exercice physique aussi simple que la marche à pied peut suffire. Et vous permettre, en plus, de prendre un grand bol d’air et de vous aérer l'esprit.

Booster sa créativité

Pour bien retenir les informations, le cerveau réclame de la nouveauté. Tenter de nouvelles expériences, varier les menus, vous cultiver et découvrir de nouveaux lieux seraient bénéfiques.

Par ailleurs, si vous avez tendance à être sujet aux trous de mémoire, il peut être intéressant de dérouler le fil de votre journée chaque soir avant de dormir. Voire de tenir un journal intime, qui permet en plus de conserver une trace de vos activités si vous souhaitez vous en souvenir plus longtemps.

Selon une étude canadienne parue en 2018, les individus auraient enfin plus de facilités à retenir des mots dessinés plutôt qu'écrits. Troquer le journal contre un carnet de croquis serait ainsi également une bonne méthode pour stimuler votre mémoire.

Lire… et s’ennuyer

Laisser parfois votre esprit vagabonder a du bon. L’ennui stimule la créativité et l’imagination. Quant à la lecture, elle fait voyager, détend et permet de chasser les pensées négatives.

Selon une étude relayée en 2016 par Quartz, plus vos choix de lectures sont exigeants, mieux vous écrivez et mémorisez. Ce type de lecture incitant en effet à analyser et réfléchir davantage.

Pour les enfants, c’est aussi un moyen efficace d’acquérir de nouveaux mots. Attention au support, cependant : tablettes et autres liseuses, en renvoyant de la lumière bleue, nuisent au sommeil… et donc à la mémoire.

(Bien) manger

Le contenu de votre assiette est important. Inutile de faire l’impasse sur le petit-déjeuner : optez pour des sucres lents. Au quotidien, le régime méditerranéen (céréales complètes, poissons gras, épices, huile d’olive, laitages…) serait à plébisciter. Et les aliments riches en fer, comme la viande rouge, à intégrer régulièrement - mais raisonnablement - dans votre alimentation.

Si vous vous sentez facilement fatigué, nerveux ou déprimé, pensez à vous complémenter en vitamine D. Une carence peut en effet augmenter le temps de réaction, selon une étude de l’Université Rutgers (New Jersey). Le ginkgo-biloba, quant à lui, est bien connu pour stimuler la mémoire.

D’après une étude de 2014 de l'université Johns-Hopkins à Baltimore, la caféine serait, enfin, également efficace. Elle ralentirait le déclin cognitif et permettrait de mieux retenir les informations. Pause café ?