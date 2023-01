Ces 5 astuces naturelles efficaces pour éliminer la moisissure de la salle de bain

C'est un problème que l'on rencontre souvent dans les salles de bains, propices à l'apparition de moisissures en raison du taux d’humidité élevé. Mais en plus d’être laides, les moisissures peuvent aussi nuire à la santé. Heureusement, il existe plusieurs astuces naturelles et efficaces pour en venir à bout. En voici cinq.

Nocives et nauséabondes. Voici les deux adjectifs qui qualifieraient le mieux les moisissures. Ces champignons se développent sur les murs, joints de carrelage ou encore sols de la salle de bain par le mélange d'humidité et de chaleur qui s'y crée.

Les moisissures sont un risque pour la santé car elles peuvent provoquer des allergies, des maux de tête ou même accentuer des problèmes respiratoires. Alors comment s'en défaire naturellement ?

L'eau oxygénée et le bicarbonate de soude

Mélanger de l'eau oxygénée à du bicarbonate de soude permet de faire disparaître la quasi-totalité des moisissures de sa salle de bain.

La recette n'a rien de bien compliqué. Elle consiste à allier bicarbonate de soude, eau oxygénée, eau tiède et liquide vaisselle sur la zone souhaitée à l'aide d'un chiffon, puis frotter les tâches avec une brosse.

L'alcool ménager

L'alcool ménager est, lui aussi, un remède efficace et peu coûteux pour éliminer les champignons qui s'incrustent dans les joints de carrelage. Il suffit de laisser agir, puis nettoyer à l'aide d'une brosse.

L'huile de lavande

En plus de prévenir l'élaboration de possibles moisissures, l'huile de lavande assure une odeur agréable propagée dans la salle de bain. Il convient d'en placer dans un brûleur d'encens et laisser agir à proximité de l'endroit souhaité.

LE SEL

Il est ce qu'il se fait de moins cher. Le sel possède plusieurs propriétés dont celle qui lui permet d'absorber l'humidité et la vapeur. Le fait de placer des récipients de sel dans sa salle de bain permet d'éviter ou de réduire la formation de moisissures.

LE VINAIGRE BLANC ET LE BICARBONATE DE SOUDE

Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude sont un parfait mélange afin de remédier aux moisissures de salles de bain. Jugés comme l'une des solutions les plus efficaces pour éliminer la saleté, ces deux produits aux propriétés nettoyantes sont naturels et bon marché. De plus, leur préparation est rapide et efficace.

Dans un vaporisateur, mélanger deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et un verre de vinaigre blanc à de l'eau chaude. Avec une brosse, frotter directement la préparation sur la moisissure. Rincer ensuite à l'eau tiède pour obtenir une surface propre et brillante.