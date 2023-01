HCirV-1 : quel est ce nouveau virus découvert par l'institut Pasteur qui s'attaque au foie ?

Un nouveau virus, provisoirement nommé Human Circovirus 1 (HCirV-1), vient d'être découvert par des scientifiques de l'Institut Pasteur. Les résultats des recherches attestent qu'il est responsable de la destruction de cellules du foie.

Un virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'homme. Dans un communiqué publié le 25 janvier, l'Institut Pasteur a annoncé avoir découvert une nouvelle espèce de circovirus - c'est à dire un petit virus à ADN très résistants - chez une patiente âgée de 61 ans souffrant d'une hépatite.

«La patiente avait une hépatite chronique inexpliquée, avec peu de symptômes. Elle avait bénéficié d'une double greffe au cœur et aux poumons dix-sept ans plus tôt, avec un suivi très régulier. Nous avons pu avoir accès à de nombreux échantillons sur plusieurs années, ce qui nous a permis d’identifier ce nouveau virus, qui était pour le moins inattendu», explique Marc Eloit, dernier auteur de l’étude, responsable du laboratoire Découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur et Professeur de virologie à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA).

Ce virus a été identifié en recherchant l'origine de l'hépatite dont souffrait la malade sexagénaire. Les investigations étaient menées par l'Institut, en collaboration avec le service de microbiologie clinique de l’Hôpital Necker-Enfants malades AP-HP.

Un virus qui utilise les cellules hépatiques

Les échantillons des tissus pathologiques ont alors fait l’objet d’un séquençage peut-on lire dans l'étude. «L’implication du HCirV-1 dans l’hépatite a ensuite été démontrée grâce à l’analyse d’échantillons de la patiente prélevés au cours des années précédentes pour son suivi dans le cadre de ses greffes», a expliqué l'Institut Pasteur.

Les résultats ont montré que «le génome viral du HCirV-1 était indétectable dans les échantillons de sang de 2017 à 2019, puis que sa concentration a atteint un pic en septembre 2021. La multiplication du virus dans les cellules hépatiques a été révélée démontrant le rôle du HCirV-1 dans les dommages au foie», poursuit le communiqué, précisant que lorsque le virus a «utilisé les ressources de la cellule hépatique pour se multiplier, il la détruit».

Certains circovirus affectent déjà des animaux, notamment des porcs, qui peuvent faire l'objet de vaccination. Pour autant, le Human Circovirus 1 (HCirV-1) est encore à l'étude ainsi que la source de l’infection elle-même.

Grâce à cette découverte, les scientifiques ont pu mettre au point un test PCR spécifique désormais disponible pour le diagnostic étiologique d’hépatite d’origine inconnue. Un test sérologique est également en développement, a annoncé l'Institut spécialisé dans la recherche.