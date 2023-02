Combien de calories par jour doit-on consommer ?

Le corps a besoin de calories pour assurer ses fonctions vitales et fonctionner, y compris pendant la nuit. Mais combien doit-on en consommer par jour ?

Pour être en bonne santé, nous devons consommer un certain nombre de calories chaque jour. Le corps en a besoin de pour remplir ces tâches quotidiennes (respiration, température, battements du coeur…). Toutefois, le besoin énergétique journalier dépend de plusieurs facteurs : l’âge, le sexe, le poids, et les activités sportives.

Mais en moyenne, pour les hommes, l’apport calorique est d'environ 2500 par jour, et pour les femmes, entre 1800 à 2200 calories.

Plus précisément, pour un homme de taille et poids moyens qui ne fait pas beaucoup de sport (moins de 30 minutes/jour), les besoins quotidiens sont d’environ 2100 calories par jour. S’il pratique une activité modérée, ils sont compris entre 2500 à 2700 calories, et pour un homme très sportif, l’apport recommandé peut dépasser les 3000 calories.

Pour une femme de taille et de poids moyens peu active les besoins quotidiens sont de 1800 calories, s’il y a une activité physique moyenne (au moins 30 minutes/jour), on passe à 2000 calories, et pour une femme très active, il est recommandé de consommer entre 2400 à 2800 calories quotidiennement.

Quid pour les enfants ?

Pour les enfants âgés de 3 à 9 ans, l’apport énergétique recommandé pour être en bonne santé varie entre 1200 calories pour les moins actifs et 2000 kcal pour les plus sportifs. Quant aux adolescents de 10 à 18 ans, ils ont besoin de plus d’énergie.

En moyenne, leur besoin énergétique est compris entre 1900 à 3000 calories. L’apport maximal est plus important que pour un adulte car ils sont en période de croissance. En sachant que chez un garçon qui pratique un sport de manière excessive, les besoins énergétiques peuvent même atteindre 4000 calories/jour.