Grippe : les autorités sanitaires recommandent de vacciner les enfants dès 2 ans

Pas obligatoire mais encouragé. La Haute Autorité de Santé (HAS) a préconisé la vaccination contre la grippe à tous les enfants sans comorbidités de 2 à 17 ans dans un communiqué publié ce jeudi.

Dans ce dernier, la HAS souhaite en ce sens que «la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposée chaque année aux enfants» concernés.

Vantant l’intérêt collectif de cette mesure, l'autorité a validé l’utilisation des cinq vaccins disponibles pour lutter contre la grippe. Elle a néanmoins suggéré celui administré par «spray nasal». Ce vaccin, développé par AstraZeneca, a la particularité d’être plus facilement accepté par les enfants et leurs parents qu’une traditionnelle piqûre, pouvant les effrayer et les repousser.

Une évolution dans la lutte contre la grippe

Cette décision a sonné comme un changement de paradigme dans la lutte contre la grippe saisonnière. En effet, les vaccins luttant contre la maladie n’étaient jusqu’alors pas recommandés pour les enfants, à l’exception de ceux atteints de comorbidités.

Jusqu’à maintenant, la vaccination annuelle contre la grippe était réservée à un public fragile, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans et celles considérées comme «à risque». Cette dernière catégorie regroupait notamment les asthmatiques ou les patients présentant des maladies cardiaques.

L’avis rendu ce jeudi par la HAS a suivi l’exemple du Royaume-Uni, qui a décidé depuis quelques années de vacciner massivement les enfants contre la grippe. Cette décision a pour objectif d’éviter la transmission du virus aux personnes plus âgés au sein de leur entourage.

Un intérêt individuel et collectif

Après l’examen d’études de grande ampleur et travaux réalisés dans ce domaine, la HAS a conclu que les vaccins existants étaient efficaces et bien tolérés chez les enfants de plus de deux ans. Devant les chiffres récents démontrant une hausse des hospitalisations d’enfants liées à la grippe, elle a estimé que la vaccination des mineurs avait un intérêt individuel.

La HAS a également défendu l’intérêt collectif de la vaccination des plus jeunes. «L'objectif est (...) de limiter la diffusion et l'impact de la grippe sur la population», a détaillé cette dernière dans son communiqué.

Elle a enfin milité pour un remboursement total du vaccin chez les enfants afin d’éviter «tout frein financier» pour les familles désireuses de procéder à cette vaccination.