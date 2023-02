Hypersensibilité : voici 10 signes révélateurs

Une personne hypersensible capte toutes les émotions, positives ou négatives, et ressent tout intensément. Sa palette émotionnelle est beaucoup plus large que la moyenne. Voici 10 signes qui peuvent montrer que vous êtes hypersensible.

Une grande attention aux détails

Les individus dits hypersensibles sont méticuleux et très attentifs à leur environnement. Ils font attention aux moindres détails et ne peuvent pas s'empêcher de tout décortiquer.

Un besoin d’isolement

Pour se protéger des stimulations extérieures et quand elles sont submergées par les émotions, les personnes hypersensibles ont besoin de s'isoler, et de rester au calme.

Une grosse fatigue

Être hypersensible peut générer une grosse fatigue. Une personne très sensible aux émotions a du mal à lâcher prise et a tendance à s'épuiser mentalement.

Des troubles anxieux

Le surplus d’émotion peut d'autre part provoquer de l’anxiété. Les personnes hypersensibles sont particulièrement sujettes aux crises d’angoisse.

Une intuition développée

Les hypersensibles perçoivent généralement des choses qui échappent à la majorité des gens. Ils ont une intuition plus forte et développée que la moyenne.

Des sens en alerte

Tous les sens sont en alerte perpétuelle. Le moindre bruit, une lumière ou une odeur trop forte, peut générer une sensation de malaise chez une personne hypersensible.

Des décisions difficiles à prendre

La prise de décision est particulièrement longue et compliquée lorsqu’on est hypersensible car on va analyser toutes les possibilités et prendre en compte de nombreux critères.

Se sentir en décalage

La plupart du temps, l’hypersensibilité se caractérise par la sensation de n’être jamais à sa place, et de se sentir seul et coupé du monde, même lorsqu’on est bien entouré.

Une grande empathie

Ce trait de caractère rend également très empathique. On est plus à l’écoute des autres. On ressent et absorbe, comme une éponge, leurs états d’âme et leurs humeurs.

Des pleurs fréquents

Pour évacuer la peur, la tristesse, ou encore le stress généré par le trop plein d’émotions, les individus qui ont un tel tempérament ont régulièrement besoin de pleurer.