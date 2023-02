Petit déjeuner : cette habitude qui peut faire prendre du poids

Au petit déjeuner, nombreux sont ceux qui optent pour un verre de jus de fruits. Or dans le cadre d’un régime, il vaut mieux éviter.

Si vous faites attention à votre ligne en limitant votre apport calorique, il est conseillé de faire l’impasse sur les jus et autres nectars de fruits le matin. Que ce soit du jus d’orange, d’abricot, ou du jus de pomme, un verre correspond en moyenne à quatre morceaux de sucre.

Il vaut donc mieux privilégier un jus de fruits fraîchement pressés. Mais à condition de le boire immédiatement après pressage pour bénéficier de tous les nutriments du fruit. En effet, la vitamine C est très fragile et sensible à l'oxygène de l'air. Si on attend, elle va se dégrader.

Toutefois, la meilleure option reste de manger un fruit entier afin de bénéficier pleinement de ses fibres et de ses vitamines. Sans compter que lorsqu'on prépare un jus d’orange maison, cela nécessite de presser plusieurs oranges. On ingurgite ainsi davantage de calories.

A noter que selon le nutritionniste Jean-Michel Cohen, si vous souhaitez perdre quelques kilos, il est recommandé de le manger avant le repas, du midi ou du soir, car cela permet «de réduire l’appétit».

En revanche, contrairement à ce que l’on peut lire sur certains sites, cela ne facilitera pas la digestion et ne permettra pas de détoxifier l’organisme.