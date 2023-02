Carte vitale numérique : voici les six départements qui vont prochainement l'expérimenter

Avant un déploiement officiel dans toute la France, la carte vitale numérique fera l’objet, à la fin du premier trimestre de 2023, d’une expérimentation dans six départements.

Une innovation. La carte vitale pourrait faire peau neuve en se dématérialisant, comme de nombreux documents officiels. Mais avant un déploiement national, la carte vitale numérique devrait d’abord faire l’objet d’une expérimentation dans six départements.

En effet, la carte dématérialisée prendra la forme d'application sur smartphone disponible au téléchargement dans les départements concernés dès la fin du mois de mars ou le début d’avril. Une fois téléchargée, celle-ci affichera un QR code qui devra être présenté dans les établissements de santé ou en pharmacie.

Ainsi, les habitants de la Loire-Atlantique, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, du Bas-Rhin et de la Saône-et-Loire pourront participer à l’expérimentation de l’Assurance maladie à conditions qu’ils soient âgés de 16 ans et plus.

Un complément à la carte physique

À noter qu’il n’est pas prévu que la carte vitale disparaisse totalement. Le but de la dématérialisation de ce document vise à limiter son oubli lors d’une consultation chez le médecin ou dans les établissements médicaux. Il s’agit donc d’un complément à la carte physique.

Selon Actu.fr, les seules informations stockées dans l’application sont des données d’identification de l’usager et ses bénéficiaires : nom, prénom, photo (uniquement pour l’usager), date de naissance, numéro de sécurité sociale, organisme de rattachement…

Un décret datant du 28 décembre 2022 prévoit également la création d’une e-carte vitale au plus tard le 31 décembre 2025.