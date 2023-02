Voici le moment de la journée où nous sommes le plus stressé selon cette étude britannique

Le moment le plus stressant de la journée serait à une heure précise, tôt le matin. Telle est la conclusion d'une étude commandée par la société britannique Rescue Remedy, relayée par le Daily Mail.

De nombreux facteurs activent le stress au cours de la journée. Etre coincé dans les embouteillages, renverser quelque chose sur le tapis ou encore arriver en retard... Voici les principales sources de stress parmi les 50 évoquées par les 2.000 personnes sondées au Royaume-Uni, pour la société Rescue Remedy, a relayé le journal anglais Daily Mail.

Souvent étiquetté maladie du siècle, le stress serait à son apogée à 7h23. C'est en effet le moment de la journée où les 200 participants à l'étude britannique ont indiqué être le plus stressés. Quant aux facteurs, trois événements arrivent en tête de liste, cite GQ Magazine : tout d'abord la fatigue, puis une «nuit de sommeil interrompue» et enfin une journée chargée. Les femmes y sont en outre sujet une heure plus tôt que chez les hommes.

Le constat n'est pas nouveau, il toucherait aussi bien les jeunes, les adolesents que les parents. Et le soigner coûte de plus en plus cher. La Sécurité sociale débourserait ainsi 1,6 milliard d'euros par an, d'après le site internet Passeport Santé.

Le stress chronique provoquerait en outre une montée d'adrénaline, avec pour conséquence l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression sanguine. Inévitable, il est souvent qualifié de négatif, et son impact sur la santé source d''étude récurrente. Alors existe-t-il un «bon» stress ? Absolument pas, ont affirmé des chercheurs en neurosciences, dans une enquête très précise, commentée par La Tribune en 2012.