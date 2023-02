Sommeil : Est-il vraiment dangereux de réveiller un somnambule ?

On dit souvent qu'il ne faut surtout pas réveiller un somnambule. Mais est-ce réellement dangereux pour la personne?

Trouble du sommeil profond, le somnambulisme se manifeste par des déambulations nocturnes et inconscientes. Et contrairement à ce que dit la croyance populaire, réveiller une personne somnambule n'est pas dangereux pour sa santé. Le dormeur ne risque pas de faire un malaise ou encore un arrêt cardiaque, comme on peut l'entendre.

En revanche, réveiller le dormeur n'est quand même pas sans risque. Lorsqu’il est réveillé brusquement, le somnambule peut même rester plusieurs ­minutes dans un état de confusion, dit «d’inertie du sommeil», durant ­lequel il a du mal à se repérer dans l'espace et risque de faire une mauvaise chute.

Un autre point est à prendre en compte : le somnambule réveillé en sursaut peut également avoir des réflexes violents, car la zone du cerveau chargée de l’instinct de ­survie s’active avant celle des décisions rationnelles.

C’est pourquoi il est préférable de réveiller un somnambule en douceur et progressivement, voire de le raccompagner jusqu’à son lit, sans le réveiller vraiment. Il pourrait ainsi ne même pas se souvenir de l’épisode à son réveil.