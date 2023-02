Bon cholestérol : voici les 5 aliments à privilégier pour l'augmenter

Le bon cholestérol (HDL) joue un rôle essentiel : il capte l’excès de cholestérol dans le sang et le transporte vers le foie, où il est éliminé. Pour augmenter son taux de HDL, certains aliments sont à privilégier.

Les lentilles

Tournez-vous vers les légumineuses. Riche en fibres, en vitamines (vitamine A, acide folique…), et en minéraux (magnésium, fer…), les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, ou encore les fèves, sont de bons alliés dans le cadre d’un régime anti-cholestérol.

Le boulgour

Autres aliments pour maintenir un bon taux de cholestérol HDL : les produits céréaliers, riches en fibres solubles. N’hésitez pas à consommer plus souvent du boulgour, mais aussi des pâtes complètes, du riz complet, ou encore du quinoa, de l’orge, et des flocons d’avoine.

Le saumon

Au rayon poissons, on peut citer le saumon, la truite, le maquereau, le hareng, et les sardines. Ces poissons gras sont sources d’oméga 3 et contribuent à augmenter le taux de bon cholestérol, contrairement à la viande rouge et à la charcuterie.

L’avocat

L’avocat figure aussi sur la liste des aliments à privilégier pour augmenter son taux de bon cholestérol et limiter l’assimilation du cholestérol LDL car il contient des acides gras mono-insaturés, ou oméga-9, et il est riche en tocophérol (vitamine E).

Les pommes

Enfin, misez sur les fruits, surtout les pommes, l’abricot et les agrumes, mais aussi les légumes (carottes, épinards, fenouil, chou vert, blettes). Leur teneur en fibres solubles, comme les pectines, et en antioxydants, favorisent le bon cholestérol.