Arrêt du tabac : comment nettoyer les poumons d'un fumeur ?

Chaque cigarette consommée attaque directement le système respiratoire des fumeurs. Il n’existe aucun remède miracle permettant de nettoyer les poumons et d’éliminer les goudrons et les substances toxiques accumulés, si ce n’est l’arrêt total de la cigarette.

Ce n’est un secret pour personne. Le tabagisme est un problème majeur pour la santé. Il est à l’origine de multiples maladies, et cause la mort d’un fumeur sur deux. Aussi, un cancer sur trois est dû à la consommation de cigarette, le plus connu étant le cancer du poumon, dont 80 à 90% des cas sont liés au tabagisme actif selon le site santepubliquefrance.fr.

Comment la fumée agit-elle sur les poumons (et l’organisme) ?

La fumée de tabac est un aérosol, c’est-à-dire un mélange de gaz et de particules. Quand la cigarette, qui contient pas moins de 2.500 composés chimiques dans le tabac non brûlé (chaque type de tabac est différent, mais toujours nocif), est allumée, ce chiffre dépasse la barre des 4.000 substances, dont certaines sont extrêmement toxiques.

On y trouve la nicotine, qui est à l’origine de la dépendance, et qui agit avec une rapidité redoutable sur le cerveau. Il y a également le goudron et les agents de saveurs, ainsi que des gaz toxiques (monoxyde de carbone, oxyde d’azote, acide cyanhydrique, ammoniac) et des métaux lourds (cadmium, plomb, chrome, mercure).

La fumée passe par différentes voies, la gorge, la trachée, les bronches et les poumons. Chacune se retrouve affectée par les substances toxiques qui vont venir se déposer au sein des cellules qui les tapissent. La part d’oxygène contenue baisse, tandis que le taux de monoxyde de carbone augmente à un niveau excessif. L’organisme tente alors de se défendre, ce qui va entraîner une inflammation des bronches, une sécrétion de mucus, et des quintes de toux.

Il est important de rappeler que le risque d’être victime d’un cancer du poumon dépend du nombre de cigarettes que l’on fume chaque jour, mais également de l’ancienneté de son tabagisme. Le seul moyen efficace pour réduire ce risque est l’arrêt du tabac.

Que se passe-t-il quand on arrête de fumer ?

Prendre la décision d’arrêter de fumer permet à son organisme de reprendre la main, et de se régénérer à une vitesse surprenante. Les effets bénéfiques sont quasiment immédiats.

20 minutes après la dernière cigarette, la pression sanguine et les pulsations du cœur ne sont plus perturbées. 8 heures après, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié et l’oxygénation des cellules redevient normale. 24 heures après la dernière cigarette, le corps ne contient plus de nicotine et la détoxification pulmonaire s’enclenche. Entre 3 à 9 mois d’arrêt, mieux oxygénée, la fonction pulmonaire retrouve une activité normale, le souffle revient, et le stress du manque de dissipe.

Sur le long terme, au bout de 10 ans d’arrêt du tabac, le risque de cancer du poumon est diminué de moitié. Et à partir de 15 ans, les risques sont les mêmes que toute autre personne n’ayant jamais fumé.

Comment accélérer le nettoyage des poumons après l’arrêt du tabac ?

Le sevrage tabagique n’est pas un long fleuve tranquille. Mais il est important de garder, en toute circonstance, une attitude positive concernant une décision qui sera à 100% bénéfique sur votre santé sur le court, le moyen, et le long terme. Pour aider à se libérer de cette addiction, et aider son corps à retrouver sa pleine santé, le sport est un des meilleurs atouts à votre disposition.

La pratique d’une activité sportive, même modérée (c’est mieux si elle est régulière cependant), permet de lutter efficacement contre le sentiment de manque en favorisant la sécrétion d'endorphines et la production de dopamine, permet d’améliorer la fonction pulmonaire, et de réduire le risque cardio-vasculaire lié au tabagisme. La pratique du sport alliée à une alimentation équilibrée permet également de se prémunir contre la prise de poids éventuelle que certains redoutent.

Le sevrage tabagique peut être accompagné par un médecin, qui peut prescrire des substituts nicotiniques si jamais le sentiment de manque devient trop fort. Enfin, l’arrêt du tabac est bénéfique dans de nombreux autres domaines, à commencer par les finances, avec des sommes d’argent parfois importantes économisées qui permettent de s’autoriser d’autres plaisirs. L’estime de soi, avec la fierté d’avoir réussi à se libérer de la cigarette, est augmentée. Les proches, que ce soit les parents et/ou les enfants, sont plus sereins et ne craignent plus de vous voir tomber gravement malade.

Enfin, la peau est moins polluée et retrouve son éclat. La bouche est en meilleure santé, avec une meilleure haleine, et le risque de souffrir d’une gingivite est en nette baisse.