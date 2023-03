Coup d'envoi de la semaine européenne de prévention sur l'endométriose

Chaque année, une semaine est dédiée à la prévention de l'endométriose, cette maladie particulièrement douloureuse qui touche de nombreuses femmes, mais qui est encore méconnue.

Il y a encore quelques années, on disait que les douleurs menstruelles récurrentes étaient normales. Aujourd'hui, des associations comme EndoFrance tente d'informer sur les maladies qui peuvent être liées à ces douleurs et à d'autres symptômes qui ont été banalisés.

Pour cela, une semaine de prévention a été mise en place en 2004 par EndoFrance, afin d'informer et de sensibiliser le grand public au sujet de l'endométriose. Des conférences, des rencontres et des tables rondes sont organisées partout en France, comme cette année, du 6 au 11 mars.

Toute l'actualité de l'endométriose va être balayée, comme les questions de la prise en charge de la maladie, du traitement et de la recherche, des soins de support pour la gestion de la douleur, mais aussi de la sexualité et de la fertilité.

Qu'est-ce que l'endométriose ?

Selon l'association EndoMind, il s'agit d'une «maladie multifactorielle» qui «se caractérise par la présence de tissus semblable à l'endomètre (muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus) en dehors de la cavité utérine : pelvis, ovaires, vagin, trompes, rectum, vessie, intestins ...»

Le symptôme le plus courant est la douleur lors des règles qui ne passe pas avec un simple antalgique, mais aussi des douleurs lors des rapports sexuels, au moment d'aller aux toilettes, avec des défécations douloureuses ou des difficulté à uriner. Ce symptôme s'accompagne généralement de troubles digestifs, d'infertilité, de fatigue chronique et de douleurs pelviennes et lombaires.

Aujourd'hui, il n'est toujours pas évident pour une femme d'avoir un diagnostic posé sur ces douleurs. Selon le ministère de la Solidarité et de la Santé, 10 % des femmes en sont touchées par cette maladie dans le monde, mais il faut en moyenne 7 ans pour que la maladie soit diagnostiqué. Les associations regroupent donc les contacts de médecins étant sensibilisés à cette maladie et étant capable de donner des diagnostics fiables et rapides.