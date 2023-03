Méningiome : voici les 6 symptômes qui doivent vous alerter 

Tumeur souvent bénigne, le méningiome se développe à partir des méninges, membranes situées autour du cerveau. Voici les 6 symptômes qui doivent vous alerter.

Des Maux de tête

Parmi les symptômes fréquemment observés, il y a les maux de tête. Et les céphalées ont tendance à s’aggraver malgré la prise d’antalgiques.

Des déficiences visuelles

Un méningiome peut également engendrer des déficiences visuelles. La vision a tendance à baisser, elle devient floue, ou double.

Une Perte d’audition et d’odorat

La vue n’est pas le seul sens pouvant être altéré. Ce type de tumeur peut provoquer des problèmes d'audition, ainsi qu’une perte de l’odorat.

Faiblesse dans les bras

Autre symptôme : une faiblesse dans les membres inférieurs, comme les jambes, et/ou dans les membres supérieurs, tels que les bras.

Des troubles de la mémoire

Dans certains cas, des troubles de la mémoire peuvent être observés, en sachant que cette tumeur cérébrale est bénigne dans 90% des cas.

Une perte d'équilibre

Beaucoup plus fréquent chez les femmes de plus de 50 ans, un méningiome peut également entraîner une perte de l’équilibre et des vertiges.