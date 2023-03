Insomnie : cette astuce pour s'endormir rapidement, selon un spécialiste

Alors que se déroule ce vendredi 17 mars la Journée du sommeil, voici une méthode mêlant souffle et relaxation musculaire qui permet de le trouver rapidement. Et en plus, elle est très simple à pratiquer.

Pour favoriser l’endormissement, le spirothérapeute (thérapie par le souffle) Samuel Ganes a une astuce. Celle-ci est basée sur le contrôle de la respiration et la relaxation musculaire.

Une fois que vous êtes allongés dans votre lit, placez les bras le long du corps, en ayant les yeux fermés. Après quoi vous allez inspirer profondément et contracter votre corps en serrant les poings et levant les pieds, comme montré dans la vidéo ci-dessus.

motiver le système nerveux parasympathique

Restez dans cette position quelques secondes. Quand vous ne pouvez plus tenir, expirez tout en relâchant complètement votre corps. Ensuite ne bougez plus.

Comme l’explique le spécialiste, auteur du livre «Spirothérapie» (éd. First), cet exercice «motive le système nerveux parasympathique», qui nous ramène à un état de repos, d’apaisement, et qui agit aussi sur la digestion.

N’hésitez pas à reproduire cet exercice 3, 4, ou même 5 fois, au moment du coucher. Selon Samuel Ganes, «cette méthode permet de relâcher son système nerveux, son mental, et son métabolisme».