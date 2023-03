Carlito : qu'est-ce que la maladie de Hirschsprung, qui touche le bébé du youtubeur ?

Né le 5 mars dernier, le bébé de Carlito, du duo de youtubeurs McFly et Carlito, souffre de la maladie de Hirschprung. Une malformation au niveau du système digestif nécessitant une intervention chirurgicale.

«Derrière ce nom étrange se cache un dysfonctionnement bien chiant», a ce vendredi écrit Carlito pour annoncer le diagnostic des médecins concernant le mal dont souffre son bébé, né le 5 mars dernier. «Notre fils a la maladie de Hirchprung.», a fait savoir le youtubeur.

La maladie de Hirschsprung est une anomalie congénitale de l'innervation de l’intestin. En ce qui concerne les symptômes, elle provoque des occlusions et des distensions intestinales, mais aussi des vomissements, un refus de s'alimenter, ainsi que des ballonnements constants. Selon le site Le Manuel MSD, 1 bébé sur 5000 est touché à sa naissance.

La maladie est limitée habituellement à la partie distale du côlon (75% des cas) et au rectum mais peut atteindre la totalité du côlon (5% des cas) ou même la totalité du côlon et de l'intestin grêle. Dans la plupart des cas, elle apparaît précocement, mais dans certains cas, ce n'est qu'à l'enfance ou à l'âge adulte qu'elle se manifeste, est-il précisé. Son diagnostic repose sur le lavement baryté et la biopsie rectale.

Potentiellement fatale

Environ 50 à 90% des nouveau-nés qui ont une maladie de Hirschsprung ne parviennent pas à éliminer le méconium au cours des 48 premières heures de vie. Les nourrissons présentent alors une constipation, une distension abdominale et, enfin, des vomissements, comme dans les autres formes d'occlusion intestinale. «Plus le patient reste longtemps sans traitement, plus grandes sont les chances de développement d'une entérocolite d'Hirschsprung (mégacôlon toxique), qui peut être fulminante et fatale».

Le traitement de la maladie de Hirschsprung est chirurgical. « Après la réparation définitive, le pronostic est favorable précise le Manuel MSD, bien que de nombreux nourrissons gardent une dysmotilité chronique avec constipation et/ou problèmes occlusifs».

Le fils de Carlito va d’ailleurs subir une intervention chirurgicale dans quelques semaines : «L'opération a lieu dans un mois. C'est dur mais, si on relativise, si on compare, c'est pas grand chose. Du moins, on espère», a écrit vendredi le youtubeur qui malgré la fatigue et le stress a tenu en même temps à rendre hommage au personnel soignant.

Il a aussi poussé un cri d'alarme quant au manque criant de moyens des hôpitaux. «Une pensée pour les hôpitaux délabrés, les murs pourris, les lumières fatiguées, le personnel épuisé, démotivé, sous payé, grande reconnaissance et grande incompréhension quant au manque de budget attribué au milieu de la santé, qui nous sauve, qui sauve nos enfants», a écrit celui est aussi le papa de deux autres enfants.

«Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez»

Quelques jours avant de partager le terrible diagnostic, Carlito alias Raphaël Carlier, fils du journaliste Guy Carlier, avait déjà adressé un inquiétant message à ses abonnés.

«Sacrées complications avec ce bébé de un mois et demi. Ceci conjugué à un bon gros burn out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là, ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout», pouvait-on lire sur son compte Instagram.

Un message qui faisait directement suite à l'annonce du duo McFly et Carlito de mettre en pause sa carrière pour une durée indéterminée.