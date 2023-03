Australie : il fait craquer son cou suite à un mal de dos, une artère se déchire et provoque un AVC

Un quinquagénaire australien dit avoir été victime d'un AVC après s'être fait craquer le cou, un geste qu'il pratiquait pourtant depuis des années.

Une très mauvaise habitude. Andy Wilson, un australien de 53 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) après s'être fait craquer le cou. Dans une interview accordée au Sun, l'artiste de Lismore (Est du pays) a raconté qu'il répétait ce geste plusieurs fois par jours depuis plus de 30 ans pour soulager ses cervicales et soigner ses problèmes de dos. Mais le 5 mars dernier, Andy a commencé à se sentir mal.

«La télévision était allumée et d'un coup, j'ai commencé à ne plus entendre correctement. C'était très étrange. Ma main s'est alors mise à onduler toute seule. C'était douloureux [...] une partie de ma vision gauche des deux côtés a commencé à disparaître», a expliqué le père de famille.

L'homme a alors alerté son oncle, qui réside à l'étage de la maison, afin qu'il lui vienne en aide. Ce dernier a pu prévenir les secours, tandis que l'état d'Andy empirait. «J'étais extrêmement désorienté et j'avais la nausée», a expliqué la victime. À leur arrivée sur place, les secours ont cru que l'artiste était soit drogué soit fortement alcoolisé.

Une artère rompue

À son arrivée à l'hôpital, Andy a été immédiatement transféré en soins intensifs, après que les secours ont constaté son AVC. «J'étais aux urgences aux soins intensifs et ils m'ont demandé si j'avais eu une blessure au cou. Tout comme ils avaient éliminé le fait que ce soit mon cœur ou mon cholestérol ou quelque chose comme ça, j'ai mentionné le craquage du cou, que j'avais appris à faire moi-même. Le spécialiste de l'AVC m'a juste regardé horrifié et m'a dit : "Ne faites jamais ça".»

En imitant les gestes des chiropraticiens à domicile, Andy a en réalité provoqué la rupture d'une artère, et l'apparition de «trois caillots cérébraux et d'un accident vasculaire cérébral dans la région occipitale» de son cerveau. Après quatre jours de soins et d'observation, l'Australien a finalement pu regagner son domicile, sans séquelles.