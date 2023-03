Rappel : ces 3 produits pour bébé pourraient contenir une substance cancérogène

Plusieurs produits pour bébé sont concernés par un rappel : une eau nettoyante, une crème hydratante et un lait de toilette de la marque U Tout Petits.

Attention, ces produits peuvent être nocifs pour la santé. Le groupe Système U a procédé, ce mardi 28 mars, au rappel de trois produits de toilette pour bébé vendus par ses magasins dans l'ensemble du pays. Les articles en question sont l’eau nettoyante bébé, le lait de toilette bébé et la crème hydratante bébé de la marque U Tout Petits, prévient le site officiel Rappel Conso.

Ces références sont en effet susceptibles de contenir «une substance classée cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction», précise la plate-forme gouvernementale. La molécule en question est interdite dans les produits utilisés par les enfants de moins de 6 ans. Sa présence non autorisée par le règlement peut causer des «dommages internes». Les produits visés par le rappel n’ont toutefois pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral.

Les lots de crème hydratante en tube de 100 ml portant le code article international (GTIN) 3256225720958 sont concernés. Egalement, le lait de toilette en flacons de 250 et 750 ml dont les GTIN sont 3256225720989 et 3256225720996 et l’eau nettoyante de mêmes contenances portant les numéros 3256225720965 et 3256225720972.

Il est fortement déconseillé d'utiliser ces cosmétiques. Les produits peuvent être rapportés en magasins et faire l’objet d’un remboursement.