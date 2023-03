Syndrome de fatigue chronique : voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter

Vous vous sentez sans cesse fatigué sans raison apparente ? Alors vous souffrez peut-être d'un syndrome de fatigue chronique. Il se caractérise par un ensemble de symptômes d’épuisement et quasi permanent, qui ne sont pas liés à une maladie quelconque. Voici les signes qui doivent vous alerter.

Des troubles de la concentration

Également appelé encéphalomyélite myalgique, le syndrome de la fatigue chronique (SFC) – une fatigue intense qui dure depuis plus de six mois - peut engendrer une altération de la fonction cognitive, comme des troubles de la concentration et une perte de mémoire.

Des vertiges

Les personnes qui souffrent de cette pathologie se plaignent aussi de vertiges, parfois après un effort physique, ou au moment de se lever. A noter que cette pathologie peut toucher les adolescents comme les adultes, majoritairement les femmes de 25 à 40 ans.

des Difficulté à se tenir debout

Quand on souffre de ce syndrome, qui demeure assez mystérieux, on peut également avoir des difficultés à se tenir debout. Chaque geste du quotidien, comme se doucher ou faire ses courses, peut devenir une épreuve en raison d’un manque d'énergie.

Des problèmes gastriques

En cas de SFC, des problèmes gastro-intestinaux peuvent être observés. Les infections sont également plus fréquentes. Si vous ressentez plusieurs de ces symptômes, parlez-en à votre médecin.

des forts maux de têtes

Enfin, vous pouvez ressentir de forts maux de tête. Les douleurs musculaires et articulaires font aussi partie des symptômes. Cette maladie n’a pas de traitement défini pour être soignée. Les soins se font donc au cas par cas. En prévention, essayez d’éviter toute forme de surmenage et limitez les activités sportives trop intenses.