Syndrome «du cou texto» : quel est ce phénomène qui touche de plus en plus de français ? 

L’utilisation excessive de son smartphone peut entraîner des douleurs et des raideurs au niveau des cervicales. C’est ce qu’on appelle le syndrome «du cou texto».

Quand on consulte son téléphone portable, que ce soit pour écrire des sms, ou faire défiler ses fils d'actualité et réseaux sociaux, on penche naturellement sa tête en avant pour regarder son écran. Or cette posture n’est pas sans conséquences sur le corps, et plus précisément sur le cou.

Le fait de rester dans cette position voûtée peut engendrer des douleurs au niveau de la nuque et des raideurs cervicales. Appelé syndrome «du cou texto», ou «text neck», en anglais, ce phénomène est lié au poids de la tête, qui est décuplé. En effet, plus la tête est inclinée, plus son poids, et donc la pression exercée sur les cervicales, augmente.

Dans le détail, la tête droite pèse en moyenne 5 kilos, mais lorsqu'elle est penchée, par exemple à 30 degrés, elle pèse près de 18 kilos, et à 45 degrés, environ 22 kilos. Et cette charge, c’est donc notre nuque qui doit la supporter pendant plusieurs minutes par jour, voire plusieurs heures, en sachant que les Français passent en moyenne 3 heures quotidiennement sur leur smartphone.

Ces douleurs musculaires à la nuque, qui peuvent s’étendre jusqu’aux épaules, s’accompagnent souvent de fatigue et de maux de tête. Pour limiter les symptômes, la meilleure solution reste de réduire son temps d’écran. Pensez également à bouger régulièrement vos épaules au cours de la journée et à effectuer des rotations du cou, de haut en bas et de droite à gauche.

Pour prévenir la douleur, il est également recommandé d'écrire ses textos et de consulter son appareil en le tenant à la hauteur de ses yeux. Certes, cette posture peut sembler étrange, mais elle permet de limiter les dégâts.