Risque d'intoxication : attention, la surconsommation de réglisse est dangereuse pour la santé selon l'ANSES

La réglisse consommée régulièrement serait dangereuse pour la santé, a indiqué le 30 mars dernier l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses).

Une soixantaine de cas recensés. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a mis en garde le 30 mars dernier sur la consommation régulière de la réglisse. Elle pourrait être dangereuse pour la santé d'après le communiqué. Cela fait suite à l’enregistrement par les centres antipoison de plusieurs cas d’intoxications ces dernières années.

Et pour cause, d’après une étude réalisée entre 2012 et 2021 en lien avec les centres antipoison, 64 personnes ont été intoxiquées suite à la consommation de boissons ou d’aliments à base de réglisse.

«Dans 42% des cas, elles ont présenté des symptômes graves : hypertension artérielle, troubles cardiaques provoqués par un taux de potassium trop élevé dans le sang, allant parfois jusqu’à engager leur pronostic vital. Un décès a été rapporté chez une personne présentant par ailleurs une atteinte grave du foie», est-il indiqué dans le communiqué.

La glycyrrhizine à l’origine des intoxications

C’est la glycyrrhizine, composant de la racine de réglisse, qui est responsable de ces symptômes. En effet, présente dans de nombreux aliments du quotidien tels que les bonbons, les chewing-gums, l’alcool, les glaces ou encore les sirops, la réglisse consommée régulièrement peut conduire à une intoxication grave, «allant jusqu’à menacer le pronostic vital, y compris chez les personnes en bonne santé», a alerté l’Anses.

A noter qu’associer cette consommation régulière à la prise de médicaments ou encore de tabac, augmenterait les effets induits par la réglisse : «certains diurétiques entraînent une perte de potassium par les urines, que la glycyrrhizine viendra aggraver», selon l’étude.

Néanmoins, si la présence de réglisse est précisée dans la composition des aliments, la quantité maximale journalière recommandée ne l’est pas toujours.

L’Anses conseille ainsi de ne pas dépasser les 10 milligrammes par jour de glycyrrhizine, mais plus globalement d’éviter de consommer de façon continue des produits contenant de la réglisse.