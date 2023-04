Ces 6 aliments qui contiennent le plus de sucres cachés

Soupes industrielles, plats cuisinés… Quand on souhaite réduire sa consommation de sucre, on ne pense pas toujours à limiter ce type de produits. Pourtant, ils contiennent une teneur élevée en sucre.

Les Plats cuisinés

Parmi les aliments qui contiennent le plus de sucres cachés, on peut citer les plats cuisinés et autres box de pâtes. Même s’ils sont salés, ils sont sources de sucre. Sur la liste des ingrédients, il est caché sous plusieurs identités avec le suffixe «ose» : saccharose, fructose, glucose…

La sauce tomate industrielle

Quand il y a des pâtes au menu, on a souvent le réflexe d’ajouter de la sauce tomate industrielle. Mais là encore, le sucre est bien présent. En plus du sucre naturel de la tomate, les industriels en rajoutent pour neutraliser l'acidité du fruit.

Les Soupes en briques

Méfiez-vous aussi des soupes industrielles en briques. On croit manger sain en mangeant une soupe de légumes verts, mais en réalité ce n’est pas toujours le cas. Les sucres ajoutés permettent notamment d’augmenter le goût et d’améliorer la texture.

Les jus de fruits

Pour beaucoup, les nectars d’orange, de banane, et autre jus à base de concentré sont incontournables. Pourtant, ces breuvages contiennent beaucoup de sucres. Le matin, rien de tel qu’un fruit entier, la peau et/ou la chair étant particulièrement riches en vitamines et en fibres.

les yaourts aux fruits

Au rayon desserts, ce sont les yaourts aromatisés et aux fruits qui cachent bien leur jeu. En moyenne ils contiennent l'équivalent de 2 à 2,5 morceaux de sucre par pot. Pour rappel, l'OMS recommande de limiter le sucre à 25 g par jour (environ 6 cuillères à café).

les pizzas surgelées

Les pizzas vendues au rayon surgelés sont pratiques et offrent un gain de temps considérable. Malheureusement, la plupart sont riches en sucre. Chez certaines marques, une demi pizza contenir l'équivalent de trois morceaux de sucre, selon une étude menée par l'Institut national de la consommation.