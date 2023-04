Cancer du pancréas : voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter 

Aux premiers stades de la maladie, le cancer du pancréas, glande du système digestif, ne provoque pas ou peu de symptômes. Généralement, les signes cliniques sont tardifs. Voici les principaux symptômes du cancer du pancréas.

Des maux de ventre

Le cancer du pancréas, le 9e cancer le plus fréquent chez l'homme et le 7e cancer le plus courant chez la femme, provoque fréquemment des douleurs abdominales intenses qui peuvent s’étendre dans le dos.

une jaunisse

Autre symptôme d’alerte : la jaunisse. En effet, une coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, parfois associée à des démangeaisons, peut se manifester quand on souffre d’un cancer du pancréas, la deuxième plus grosse glande de l'organisme après le foie.

Une perte de poids massive

Autres symptômes courants : une perte de poids importante et rapide. Cet amaigrissement s'accompagne généralement d’une perte d’appétit et d’une sensation permanente d’estomac plein.

Une fatigue intense

Les patients peuvent ressentir une fatigue intense et inexpliquée, ainsi qu’une faiblesse généralisée. Le tabagisme, le surpoids ou l'obésité sont les principaux facteurs de risques du cancer du pancréas.

Des troubles digestifs

Cette maladie, qui touche autant les hommes que les femmes, peut causer plusieurs troubles intestinaux et digestifs comme la constipation, la diarrhée et les ballonnements. Les vomissements et les nausées font également partie des symptômes.