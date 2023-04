Manger des frites pourrait engendrer des troubles dépressifs, selon cette étude

Manger régulièrement des aliments frits pourrait engendrer des troubles dépressifs, selon un étude récemment menée par des chercheurs chinois.

Les personnes qui consomment fréquemment des frites et des pommes de terre sautées, et plus généralement des aliments frits, sont plus susceptibles de souffrir de troubles de la santé mentale.

C’est en tout cas la conclusion d’une étude publiée dans la revue scientifique PNAS et menée par des chercheurs chinois. Selon ces derniers, il y a une forte corrélation entre la consommation d’aliments frits et les problèmes d’anxiété et de dépression.

Dans le détail, l’étude révèle que les consommateurs réguliers sont confrontés à un «risque d'anxiété et de dépression plus élevé de 12% et de 7%, respectivement», et les hommes et les jeunes seraient particulièrement concernés.

l'acrylamide en cause

Avant d’arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié les données de plus 140.000 personnes et sur 11 ans, rapporte CNN, qui a relayé l’étude.

Mais comment expliquer ce phénomène ? D’après les scientifiques, l’apparition de ces symptômes est liée à l'acrylamide, une substance chimique qui se forme lorsqu’un aliment riche en amidon, comme les pommes de terre, est frit.

Sur le long terme, l'acrylamide «favorise le stress oxydatif et l’inflammation du cerveau», peut-on lire dans le rapport. Cependant, d’autres analyses plus approfondies doivent être menées.

Sans compter que le lien de causalité «pourrait tout aussi bien aller dans l'autre sens», a affirmé auprès de CNN David Katz, spécialiste de médecine préventive et de nutrition.

«Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression se tournent de plus en plus souvent vers des aliments réconfortants pour trouver un semblant de soulagement», a souligné l’expert.