Covid-19 : qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination qui s'ouvre ce lundi ?

En raison de la hausse actuelle du nombre de cas et de l’apparition de nouveaux sous-variants, le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été avancé de quinze jours pour s'ouvrir ce lundi 2 octobre.

Certains sont priés de tendre le bras. Alors que le Covid-19 s’est vraisemblablement affaibli depuis son apparition en 2020, la France poursuit toujours ses mesures de protection pour éviter une énième vague.

En ce sens, le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, initialement prévu le 17 octobre, a été avancé de quinze jours pour commencer ce lundi 2 octobre.

Le ministère de la Santé recommande aux personnes les plus à risque d’une forme grave de Covid-19 de recevoir une dose de rappel. Elles pourront ainsi maintenir à un niveau élevé leur immunité face au virus.

Dans le détail, les personnes concernées sont :

les personnes âgées d’au moins 65 ans ;

les personnes atteintes de comorbidités (hypertension artérielle compliquée, diabète, obésité, cancers, problèmes cardiaques, vasculaires, hépatiques, rénaux, pulmonaires…) ;

les femmes enceintes ;

les personnes immunodéprimées ;

les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée.

La vaccination est également recommandée à ceux ayant des contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables face aux infections respiratoires, y compris les professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial.

Les personnes ne faisant pas partie des populations ciblées par la campagne de vaccination pourront aussi recevoir, si elles le souhaitent, une dose de rappel gratuitement.

six mois minimum après la dernière injection

Pour recevoir sa dose de rappel, il est nécessaire d’attendre au moins 6 mois depuis sa dernière infection (sur la base de la date du test positif) ou une dernière injection d’un vaccin contre le Covid-19.

Il est possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie, auprès d’un infirmier, d’une sage-femme ou d’un chirurgien-dentiste. Pour les résidents en Ehpad et unités de soins de longue durée, la vaccination est organisée par l'établissement de soins.

Pour les personnes âgées de 5 ans et plus, le schéma vaccinal a été simplifié : quel que soit le passé vaccinal du patient concerné, la vaccination consiste désormais en une seule dose de vaccin. Pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans : pour ceux déjà vaccinés ou ayant été infectés par la Covid-19, une seule dose suffit. Pour les autres, un schéma vaccinal à trois doses (deux à vingt-et-un jours d'écart et la troisième huit semaines après) est maintenu.

Par ailleurs, le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe est, pour sa part, maintenu au 17 octobre. Il sera possible, à partir de cette date, de vous faire vacciner au même moment contre le Covid-19 et la grippe.