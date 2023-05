Appendicite : voici les 4 signes qui doivent vous alerter

L’appendicite est une inflammation soudaine de l’appendice, une petite excroissance située au niveau du colon. Lorsqu’elle est soignée rapidement ou que l’appendice est retiré à temps, il s’agit d’une affection bénigne. Mais si la prise en charge est trop tardive, de graves complications peuvent survenir.

C’est pourquoi il est important de consulter un spécialiste dès l’apparition des premiers symptômes. Mais pour cela, encore faut-il pouvoir les identifier.

des Douleurs abdominales

L’appendicite se manifeste tout d’abord par des douleurs abdominales, intenses et continues, localisées dans la fosse iliaque droite, c’est-à-dire en bas à droite du nombril. Le sujet ressent généralement une sorte de torsion ou de crampe.

A noter que chez certaines personnes, l'appendice, segment d'intestin mesurant une dizaine de centimètres, n'est pas à sa position normale (l'appendice est alors dit «ectopique»). Dans ce cas de figure, les douleurs sont plus à gauche ou plus basses dans la région pelvienne.

Une fièvre modérée

Cette douleur, qui s'intensifie lors de la marche ou d'une simple toux, est souvent accompagnée de fièvre, mais modérée. En cas d’appendicite, qui résulte de l’obstruction de l’appendice par un corps étranger ou des matières fécales, la température est généralement comprise entre 37,5 °C et 38,5 °C.

Des nausées et vomissements

Ce phénomène se traduit aussi par plusieurs symptômes digestifs : une perte d’appétit, des nausées, voire des vomissements. A noter que l'on peut constater un enduit blanchâtre sur la langue et une haleine désagréable.

Une constipation

Enfin, ce type d'inflammation peut causer une constipation ou au contraire, mais plus rarement, une diarrhée. Pour rappel, une crise de l’appendicite peut se produire à tout âge, mais cette affection touche plus fréquemment les adolescents et les jeunes adultes entre 20 et 30 ans.