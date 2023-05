Allergies aux pollens : ces 4 symptômes méconnus qui doivent alerter

Chaque année de plus en plus de Français souffrent d’allergies aux pollens. Ce mardi 2 mai marque d'ailleurs la Journée Mondiale de l'asthme et des allergies. Elles se manifestent par des éternuements à répétition mais aussi par d’autres symptômes plus méconnus.

L’arrivée du printemps n’est pas une bonne nouvelle pour tous. En effet, ceux qui souffrent d’allergies aux pollens vont commencer à voir apparaître des symptômes classiques. On estime que 30% des adultes et 20% des enfants sont dans ce cas en France. Et d’après les experts, les effets du réchauffement climatique vont aggraver la situation, avec la hausse des températures qui favorise l’émission de pollens. Voici les symptômes méconnus qui signifient que vous souffrez d’allergies au pollen.

Des picotements à la gorge et aux oreilles

Quand les pollens flottent dans l’air, le nez se met généralement à gratter. C’est aussi le cas du palais et de la gorge. Cet effet est à mettre sur le compte de la libération d’histamine qui, une fois en contact avec les muqueuses, va démanger. La gorge et les oreilles étant reliées par les trompes d’Eustache, il n’est pas rare que cela gratte aussi dans l’oreille.

Des yeux rouges

Les yeux sont particulièrement sensibles aux allergies, car ils sont en permanence en contact avec l’air. Quand les pollens se posent sur le globe occulaire, l’histamine libérée va déclencher l’écoulement de larmes et une sensation de démangeaisons. Pour cette raison, il est recommandé de se laver les yeux régulièrement en cas de concentration élevée de pollens.

Des maux de tête

Les allergies saisonnières peuvent déclencher des maux de tête vraiment dérangeants. C’est souvent la conséquence d’une infammation des sinus qui va également générer une sensation de pression. Si les antidouleurs peuvent soulager ponctuellement, ils ne soignent pas l’inflammation.

Des éruptions cutanées

Bien que rares, des éruptions cutanées peuvent se manifester en cas d’allergies aux pollens. De l’urticaire peut en effet apparaître à la suite d’un contact physique. Une sensation de démangeaison peut alors suivre et parfois une éruption cutanée.