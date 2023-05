Mal de dos chronique : voici les 6 postures à adopter

Le mal du dos, appelé aussi «mal du siècle», toucherait environ 50% des Français. Il serait la cause de la troisième dépense de santé en France et représenterait 12,2 millions de journées d'arrêt de travail par an.

L'Assurance Maladie relevait en 2005 que le mal de dos concernait 13% des accidents de travail, un chiffre en hausse de 20% dix ans après. Malgré l'amélioration de nos qualités de vie, le mal de dos progresse. Cela engendre un coût de plus d'un milliard d'euros pour les entreprises. Ce mal de dos est généralement une lombalgie, une douleur intense au niveau des vertèbres lombaires. L'Assurance Maladie évalue ainsi à 12,2 millions le nombre de journées de travail perdues en raison d'une lombalgie. Pour éviter l'installation ou réduire ces douleurs de dos, plusieurs solutions existent dans les activités du quotidien.

garder le dos bien droit

On passe de plus en plus de temps devant nos écrans, mal positionnés sur notre chaise. Pour remédier à cela, il ne faut pas avoir le dos arrondi ni de se pencher vers l'avant, mais le garder bien droit.

Le site Passeport Santé conseille de bien régler la hauteur de la chaise pour pouvoir être face à l'écran. Petite astuce, prendre un petit cale-pied pour améliorer la posture. Quand vous êtes assis, il vous est aussi conseillé de prendre appui sur les accoudoirs ou sur vos cuisses avec les deux mains et d'appuyer votre dos sur le dossier.

positionner ses jambes droites

Croiser les jambes est très mauvais lorsqu'on a mal au dos. Cette position peut justement entraîner des douleurs lombaires, la colonne vertébrale devant compenser le mauvais mouvement, et cela coupe la circulation sanguine. Le petit cale-pied sera bien utile pour éviter d'être tenté de croiser les jambes.

se pencher jambes pliées

Lorsque vous devez ramasser un objet sur le sol, ou faire une action en vous penchant, ne le faites pas en étirant les jambes. Il faut plier les deux jambes, dans le cas contraire cela peut accentuer la douleur, voire même vous coincer une vertèbre. Si vous devez vous pencher longtemps (ranger la table basse,...), il vaut mieux vous mettre à genoux pour soulager votre colonne vertébrale.

Soulever les poids lourds avec les jambes

Malheureusement, dans certains métiers il est courant de porter des charges lourdes. Si vous souffrez déjà de lombalgie, évitez au possible, demander de l'aide. Si vous ne pouvez pas faire autrement, accompagnez votre dos, au lieu de vous pencher en avant et de soulever avec votre dos, faites-le en pliant les jambes. Il faut essayer de répartir le poids contre son ventre et non pas porter à bout de bras.

Porter les bonnes chaussures

Notre colonne vertébrale trouve son point de gravité sur notre bassin, qui se stabilise avec nos jambes. Les chaussures sont très importantes pour le maintien de cet équilibre, car notre corps essayera de contrebalancer pour l'atteindre, causant ainsi des douleurs. Les escarpins ne sont donc pas recommandés lorsque l'on souffre de mal de dos. Son contraire, les ballerines, non plus, parce qu'elles ne vont pas amortir le choc. Le mieux est d'utiliser des chaussures avec des talons de 3,5 cm. On peut prendre l'exemple des trotters ou encore des bottines, le mieux restant toutefois les baskets.

ne pas arrêter les activités

La souffrance nous pousse à arrêter le sport ou d'autres activités, mais c'est une mauvaise idée. Le site Amélie conseille ainsi de continuer à faire du sport, en douceur, comme marcher ou nager.

À noter que l'anxiété et le stress peuvent être une source de facteur aggravant du mal de dos. Les exercices de relaxation, d'assouplissement et d'étirement sont donc fortement recommandés.