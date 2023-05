Psoriasis : ces 4 aliments à éviter

Maladie inflammatoire chronique, le psoriasis se manifeste par des plaques cutanées recouvertes de squames, ces fines lamelles de peau blanchâtres. Et certains aliments ont tendance à aggraver cette affection.

Les bonbons

C'est le cas notamment des bonbons, et plus largement tous les produits très sucrés (gâteaux, pâtes à tartiner...). Ces derniers sont à éviter car le sucre augmente l'inflammation chronique déjà existante.

La charcuterie

Il est également conseillé de limiter sa consommation de viande rouge et de charcuterie. Ces denrées contiennent des acides gras saturés qui stimulent la réaction inflammatoire.

Les plats préparés

Les aliments transformés, comme les plats préparés et les soupes instantanées, riches en graisses saturées et en sucres raffinés, peuvent eux aussi intensifier les symptômes.

Le pain blanc

On peut enfin citer le pain blanc et les pâtes blanches. En cas de psoriasis, misez plutôt sur les aliments complets et riches en oméga 3, comme le saumon et les épinards.