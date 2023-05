NASH ou «maladie du foie gras» : près de 400.000 personnes pourraient être concernées en 2030

Une équipe de chercheurs toulousains a récemment identifié de nouvelles bactéries présentes dans le foie de personnes atteintes par la maladie de Nash, plus communément nommée «maladie du foie gras», qui pourrait toucher 400.000 personnes en France d'ici à 2030.

Une avancée scientifique. Des chercheurs toulousains ont récemment découvert la présence de nouvelles bactéries dans les foies de personnes touchées par la maladie de Nash (stéato-hépatite non alcoolique), dès le moment du déclenchement de celle-ci, ont dévoilé nos confrères de la Dépêche.

Communément appelée «maladie du foie gras», cette pathologie concerne aujourd'hui plus de 200.000 personnes dans l'Hexagone, et devrait en toucher plus de 400.000 cas en 2030, selon les projections de la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE).

«Nos résultats suggèrent que des bactéries particulières pourraient être responsables du dépôt de fibrose dans le foie, au premier stade de la maladie», a expliqué au quotidien régional le professeur Rémy Burcelin, directeur de recherche à l'Inserm et responsable de l'équipe de recherche toulousaine. La fibrose hépatique correspond à une accélération de la cicatrisation des tissus présents dans le foie, et conduit à la forme la plus grave dont nombre de patients atteints de la maladie de Nash souffrent, à savoir la cirrhose.

Aucun traitement autorisé sur le marché

Comme le rappelle la SNFGE, aucun traitement contre la maladie du foie gras «n’a actuellement d’autorisation de mise sur le marché (AMM)». Cette absence de solution médicamenteuse ne sonne pourtant pas comme un constat d'échec pour les personnes souffrant de cette pathologie puisque la perte de poids permet, dans la majorité des cas de guérir.

Toujours selon cette même source, «la perte de poids permet une réversibilité de l’inflammation voire de la fibrose hépatique», et, si la perte correspond à 10% de la masse corporelle, on observe une «disparition de la stéatohépatite dans 90% des cas», peut-on lire sur le site Internet de l'organisme.

La Société Nationale Française de Gastro-Entérologie précise en outre que 25% des cancers hépatiques touchent des personnes souffrant de la maladie de Nash.