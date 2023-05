François Braun : en Franche-Comté, le ministre de la Santé a salué «l'excellence» de la recherche médicale française

Le ministre de la Santé François Braun était en déplacement en Franche-Comté ce jeudi 11 mai. Il a notamment visité un pôle de recherche et d’ingénierie biomédicale

Un déplacement sur ses terres natales. Ce jeudi 11 mai, le ministre de la Santé François Braun s'est rendu en Franche-Comté, et plus particulièrement à Besançon, pour y visiter un pôle de recherche et d’ingénierie biomédicale. A cette occasion, il a salué l'«excellence française» en matière de recherche, en ce qui concerne par exemple «les biomédicaments [qui] révolutionnent la médecine».

Inventer les médicaments de demain en associant chercheurs, étudiants et entreprises de pointe, c’est l’ADN de Bio Innovation et RD-Biotech à Besançon. Les biomédicaments révolutionnent la médecine, et l’État investit massivement dans cette excellence française avec #France2030 pic.twitter.com/7LV1WL7ewZ — François Braun (@FrcsBraun) May 11, 2023

Répondre à la pénurie de médicaments

Ce déplacement s'inscrivait dans un contexte d'inquiétude quant à la pénurie de certains médicaments. Sur le plateau de CNEWS ce mercredi 10 mai, le ministre de la Santé a défendu «une politique française de souveraineté, mais aussi européenne» pour répondre à cette problématique.

François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention : «Nous devons, demain, revoir notre système de santé», dans #LaMatinale pic.twitter.com/Pznd8JMUZ3 — CNEWS (@CNEWS) May 10, 2023

Pour rappel, la France, comme d'autres pays européens, connait depuis des mois des tensions sur les stocks de plusieurs médicaments. Les laboratoires pharmaceutiques mettent en cause une politique de prix insuffisants pour garantir leur production.

Le ministre a expliqué avoir travaillé avec ses homologues sur la nécessité de «plus de transparence exigée des laboratoires pharmaceutiques sur leur production, une solidarité européenne quand quelqu'un a des stocks et peut aider ceux qui n'en ont pas, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments essentiels, pour que l'on garantisse leur production pour nous en France mais aussi en Europe».