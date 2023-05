Manque de potassium : voici les 3 signes qui doivent vous alerter

Le potassium est un minéral qui assure plusieurs fonctions vitales. Il est nécessaire à la santé des os, des muscles, et du cœur. C’est pourquoi il faut veiller à ne pas en manquer. Voici les symptômes qui peuvent indiquer une carence.

Une faiblesse musculaire

Lorsque l’apport en potassium est insuffisant, on parle alors d'hypokaliémie, il est fréquent d’observer une fatigue soudaine et une faiblesse musculaire, qui s’accompagne généralement de crampes, ce minéral étant impliqué dans la contraction des muscles. Il se charge également de la bonne distribution du glucose vers les muscles.

Des désagréments intestinaux

Un ralentissement du transit, des douleurs abdominales, des gaz, et des ballonnements peuvent également apparaître en cas de carence en potassium. En sachant que le potassium ne peut être synthétisé par le corps humain. Pour augmenter vos apports, privilégiez une alimentation riche en légumes et en fruits. Les bananes et les épinards en sont bien pourvus.

Des problèmes cardiaques

Comme indiqué plus haut, ce sel minéral permet donc la contraction des muscles, et notamment celle du muscle cardiaque. Quand le taux de potassium est trop bas, cela peut entraîner des palpitations et une chute de la tension artérielle. Pour rappel, le taux de potassium normal dans le sang se situe entre 3,6 et 5 mmol/l.