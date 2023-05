Voici les aliments les plus nocifs en cas de goutte 

La goutte est une forme d'arthrite inflammatoire due à la présence d'un excès d'acide urique dans le sang. Quand on souffre de cette maladie chronique, certains aliments sont déconseillés.

Les abats et la viande rouge

Parmi les denrées à éviter, il y a la viande rouge et les abats, comme le foie, le ris, les rognons, ou encore les joues et les tripes. Et pour cause, ils sont riches en purines, une substance qui fait grimper le taux d'acide urique dans le sang. On parle d’excès d'acide urique quand le taux est supérieur à 80 mg/L.

Les fruits de mer

En cas de goutte, qui se caractérise par l’apparition d’une douleur soudaine et intense au niveau de l’articulation, et dans la majorité dans l'articulation du gros orteil, il est également recommandé de limiter sa consommation de fruits de mer. Là encore, car les coquillages et crustacés sont riches en purines.

Les poissons gras

Les personnes sujettes aux crises de goutte devraient d’autre part éviter de manger trop souvent des poissons gras. Les anchois, le hareng, le thon, le maquereau ou encore le saumon, peuvent aussi déclencher et aggraver des crises de goutte. Pour limiter les symptômes, misez surtout sur les laitages.

L’alcool et les jus de fruits

Enfin, veillez à limiter fortement, voire à stopper, votre consommation l’alcool. En effet, les boissons alcoolisées – notamment la bière et les alcools forts –, sont elles aussi riches en purines. Idem pour les sodas et les jus de fruits, et ce, en raison du fructose, qui peut favoriser la production d'acide urique.