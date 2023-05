Voici les 6 feuilles de légumes à ne surtout jamais consommer

La tendance du zéro déchet en cuisine ne peut pas s’appliquer à tous les légumes. Certains ont des fanes qu'il ne faut pas cuisiner au risque de se retrouver malade.

S’il est agréable de récupérer des fanes de carottes pour en faire de la soupe, on veillera à mettre de côté les feuilles de certains légumes. Elles présentent des risques d’intoxications. Voici la liste de ceux qui sont à exclure.

La tomate

Les feuilles de tomates ont une forte odeur qui peut paraître séduisante. Mais il ne faut surtout pas les cuisiner : elles contiennent de la solanine. Cette substance chimique protège les légumes contre les champignons. Ingérées, elles peuvent provoquer des vomissements et des diarrhées. Ce n’est pas sans raison qu’on trouve des tomates sans feuilles sur les étals.

L'aubergine

L’aubergine fait partie de la famille des solanacées comme la tomate. Elle a elle aussi de la solanine dans ses feuilles. Certaines espèces cultivées en Afrique ont des feuilles qui peuvent toutefois se cuisiner.

La pomme de terre

Une salade de pommes de terre se prépare avec les tubercules cuites et non pas leurs tiges ou leurs feuilles qui sont potentiellement toxiques. Toute la partie verte ira donc à la poubelle. D’ailleurs quand la pomme de terre prend elle-même une teinte verte, on évitera également de la consommer, elle risque d’être toxique.

La rhubarbe

Les feuilles de rhubarbe sont particulièrement riches en acide oxalique. Consommé en grande quantité, cet acide peut provoquer des symptômes d'intoxication. Seules les tiges peuvent donc être cuisinées. En cas d’ingestion, il faut boire une grande quantité d’eau pour éliminer les cristaux d’oxalate

Le poivron

Qu’il soit vert, rouge ou jaune, le poivron appartient à la famille des solanacées. Ses feuilles ne peuvent donc être consommées même sous forme de jeunes pousses. Elles pourraient entraîner des intoxications.

Le piment

Les feuilles de piments figurent aussi sur la liste à éviter. Elles détiennent de la solanine, une substance toxique pour l’humain. On se contentera donc du fruit.