Faut-il vraiment aspirer le venin d'une morsure de serpent ?

Une image communément visible au cinéma. Largement répandue dans l’imaginaire collectif, l’idée de lutter contre une morsure de serpent en aspirant le venin d’une personne touchée est pourtant déconseillée.

Ce geste s’avère contre-productif et peut même être dangereux. En agissant de la sorte, la pression artérielle de la personne augmente localement, si bien que le sang circule plus vite, favorisant la diffusion du poison dans son organisme.

De plus, la bouche d’un humain contient de nombreuses bactéries, qui peuvent pénétrer dans la plaie lors du contact et l’infecter. Enfin, en aspirant du venin, le «sauveur» pourrait en avaler lui-même.

Certains gestes sont à proscrire absolument, tels que la pose d'un garrot, qui peut endommager le membre mordu. En cas de douleur importante, il est possible de prendre du paracétamol mais pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoire, car ceux-ci fluidifient le sang et augmentent le risque de saignement.

Les bons gestes à adopter en cas de morsure

Si la victime est accompagnée, elle doit demander à son compagnon d'appeler les urgences (le 15 ou le 112) et éviter au maximum les mouvements. Si cette dernière est inconsciente, il faut la placer en position latérale de sécurité ou surélever légèrement le membre touché.

Mieux vaut donc prévenir les secours et calmer la victime, pour faire baisser son rythme cardiaque et sa pression sanguine, réduisant ainsi la propagation du poison. D’autant que même les venins les plus puissants (hors choc allergique) ne tuent pas en quelques minutes.

La seule action recommandée sur la plaie est sa désinfection avec un antiseptique et son nettoyage avec de l’eau et du savon. Il est prohibé d’utiliser un kit anti-venin ou d’inciser la plaie pour tenter d’en faire sortir le venin.

Enfin, il est recommandé d’ôter les objets ou vêtements (bagues, bracelets, chaussures) exerçant une pression autour de la plaie.