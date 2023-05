Vipère : que faire en cas de morsure ?

Deux festivaliers du Teknival, organisé par surprise depuis jeudi à Villegongis (Indre), étaient en urgence absolue ce vendredi après avoir été mordus par une vipère. Voici un rappel des gestes à adopter et des attitudes à proscrire en cas de morsure de ce serpent.

Un guide des bonnes pratiques à adopter dans cette situation. Deux festivaliers du Teknival, organisé par surprise depuis jeudi à Villegongis (Indre), étaient en urgence absolue ce vendredi après avoir été mordus par une vipère. Les postes de secours sur place ont ainsi diffusé ce samedi 20 mai des flyers rappelant les gestes à adopter en cas de morsure de ce serpent.

#Teknival : Attention Vipère // Caution Viper





Hier, 2 participants ont été mordus par des vipères sur le site. Nous vous appelons donc à la prudence et au respect des consignes suivantes en cas de morsure :



1/2 pic.twitter.com/bWSL3nDpGL — Bass Expression (@BassExpression) May 20, 2023

Il est important que la personne mordue puisse garder son sang-froid, car le stress et l'activité augmentent la vitesse à laquelle le venin se répand dans le corps. Il faut faire appeler les urgences (le 15 ou le 112) et éviter au maximum les mouvements. Si la victime est inconsciente, il faut la placer en position latérale de sécurité ou surélever légèrement le membre touché.

La seule action recommandée sur la plaie est sa désinfection avec un antiseptique et son nettoyage avec de l’eau et du savon. Il est prohibé d’utiliser un kit anti-venin ou d’inciser la plaie pour tenter d’en faire sortir le venin. Il est aussi recommandé d’ôter les objets ou vêtements (bagues, bracelets, chaussures) exerçant une pression autour de la plaie.

Certains gestes sont à proscrire absolument, tels que la pose d'un garrot, qui peut endommager le membre mordu, ou tout simplement le fait de toucher la plaie. En cas de douleur importante, il est possible de prendre du paracétamol mais pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoire, car ils fluidifient le sang et augmentent le risque de saignement.

Ne pas aspirer le venin après une morsure

Largement répandue dans l’imaginaire collectif, l’idée de lutter contre une morsure de serpent en aspirant le venin d’une personne touchée est pourtant déconseillée.

Cette option s’avère contreproductive et peut même être dangereuse. En agissant de la sorte, la pression artérielle de la victime augmente localement, faisant ainsi circuler plus vite le sang et favorisant la diffusion du poison dans l’organisme.

Ce geste est aussi à éviter car la bouche humaine contient de nombreuses bactéries pouvant pénétrer dans la plaie lors du contact et l’infecter. Enfin, en aspirant du venin, le «sauveur» pourrait en avaler lui-même.