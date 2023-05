Allergies aux pollens : quasiment toute la France en alerte rouge

Les pollens de graminées, particulièrement allergisants, se répandent de plus en plus dans l’air. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé quasiment tous les départements de France métropolitaine en alerte rouge.

Les éternuements vont fuser. Alors que le printemps est déjà bien entamé, les graminées s'installent en force sur le territoire français. Leurs pollens, qui sont réputés pour être responsables de nombreuses allergies, se diffusent en grandes quantités dans l’air. Dans son dernier bulletin publié ce vendredi 26 mai, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a classé toute la France en alerte rouge, à l'exception de 6 départements.

Ainsi, seuls les habitants du Finistère, du Morbihan, de l'Ille-et-Vilaine, de la Sarthe, de la Mayenne et de l'Orne sont quelque peu épargnés, puisque placés en alerte jaune, pour niveau «moyen».

Bulletin allergo-pollinique du 26 mai



La France dans le rouge pour la Pentecôte!



Les belles conditions météorologiques annoncées avec un temps doux et printanier au nord de la Loire et estival au sud favoriseront l’émission et la dispersion des pollens de graminées dans l’air. pic.twitter.com/2SJFyzsMme

— Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) May 26, 2023